spot_img
mercoledì 25 Febbraio 2026
spot_img

Sanremo 2026, Gianluca Gazzoli chi è: sul palco con le Nuove Proposte

adn-primapagina
29

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Gianluca Gazzoli è il volto che ha condotto Sanremo Giovani e che stasera, mercoledì 25 febbraio, accompagnerà i quattro artisti in gara tra le ‘Nuove Proposte’ a Sanremo 2026. Dalla passione per lo sport, al libro sulla rivincita degli ‘underdog’ fino alla malattia: chi è il conduttore radiofonico. 

Classe 1988, Gianluca Gazzoli è nato a Vigevano e cresciuto a Cologno Monzese. Dopo gli inizi nei villaggi turistici, Gazzoli ha collezionato diverse esperienze in radio e tv, da Radio Number One a Radio2, da ‘The Voice’ a ‘Quelli che il calcio’. Nel 2017, nella terza delle edizioni guidata da Carlo Conti, ha condotto la diretta del Festival di Sanremo su Radio2 con Andrea Delogu e Gianfranco Monti. Alle spalle anche impegni con Dmax e Sky, attualmente conduce Gazzology su Radio Deejay.  

Parallelamente non ha mai rinunciato al suo percorso nel mondo del web. Il suo nome è legato in particolare a ‘Passa dal BSMT’, un progetto creativo, fisico ed editoriale totalmente indipendente che sviluppa insieme al suo team di collaboratori. Il podcast, nato ad aprile 2022, è diventato uno più seguiti in Italia, con oltre 240 ospiti italiani e internazionali tra i quali Jared Leto, Valentino Rossi, Ben Affleck e Matt Demon, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Gianni Morandi, James Blunt, Michelle Hunziker, Carlo Verdone, Jovanotti, Amadeus, Leonardo Pieraccioni, Roberto Saviano, Federica Pellegrini, Ultimo e Paolo Bonolis. 

Lo scorso ottobre è sbarcato anche in libreria con ‘Anche quando nessuno ci crede – La rivincita degli underdog’, che racconta dieci storie di ‘underdog’, termine usato nello sport per indicare chi parte sfavorito e poi trionfa contro ogni pronostico. Campioni dello sport, attori, giornalisti, imprenditori e artisti che, con i loro percorsi di vita hanno, ispirato lo stesso Gazzoli.  

Da sempre appassionato di sport, ha praticato il basket fino a 15 anni quando, a causa di un problema al cuore, ha dovuto smettere ma ha continuato a seguirlo e amarlo. Sposato con Sara Bolla e padre di due bambine, Gazzoli ha annunciato lo scorso settembre la scomparsa della sua mamma, Giovanna, di 65 anni, con un commovente post su Instagram, che ha raccolto immediatamente affetto e solidarietà da parte di colleghi e fan. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie