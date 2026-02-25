Sanremo 2026, Blind, El Ma & Soniko con ‘Nei miei DM’: chi sono

spot_img
Blind, El Ma & Soniko sono in gara al Festival di Sanremo 2026 nella categoria delle Nuove Proposte e questa sera, mercoledì 25 febbraio, si esibiranno con il brano ‘Nei miei DM’. 

Arrivano da Area Sanremo e promettono di essere l’elemento imprevedibile tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Sono Blind, El Ma & Soniko, il trio che si presenta in gara con ‘Nei miei DM’. 

L’energia non manca, così come la consapevolezza del momento. “Siamo dentro a un vortice, lavoriamo tanto ma ce lo stiamo godendo”, racconta Blind all’Adnkronos. La preparazione, assicurano, non riguarda solo la voce: sul palco dell’Ariston porteranno anche una coreografia studiata nei dettagli. L’obiettivo è chiaro: lasciare il segno. 

Dietro l’idea c’è Soniko, producer classe 2001. “Tutto è partito un anno fa, in un periodo personale non semplice”, spiega. L’ispirazione arriva ascoltando i brani sanremesi, in particolare quelli di Achille Lauro, che accendono la scintilla. 

Durante l’estate prende forma la collaborazione con Blind, che aveva già un pezzo nel cassetto. Manca però un tassello: una voce femminile. La scelta ricade su El Ma, nome d’arte di Elmira Marinova. “La sua pronuncia italiana non perfetta dava al brano un colore particolare”, sottolinea Soniko. 

Blind, all’anagrafe Franco Rujan, è il volto più noto del trio: emerso da X Factor Italia nel 2020, ha pubblicato un album, un libro e partecipato a L’Isola dei Famosi. Porta nel progetto la componente urban e una forte riconoscibilità mediatica. 

El Ma, classe 2007, anche lei reduce dall’esperienza a X Factor (edizione 2024), aggiunge una dimensione internazionale e una sensibilità pop contemporanea. Soniko, invece, è la mente creativa e produttiva, l’architetto del suono. 

Le esperienze televisive hanno segnato il percorso di tutti. “X Factor mi ha fatto crescere, mi ha messo alla prova”, spiega Blind. El Ma riconosce di essere ancora in formazione, ma ha imparato una lezione fondamentale: “Anche quando vivi un momento difficile, sul palco devi trasmettere energia positiva. È questo il compito di un artisti”. 

Il trio non teme l’etichetta di brano leggero o ‘troppo social’. “Siamo figli di questa generazione, i social fanno parte della nostra realtà. Non vogliamo essere la copia di qualcun altro”, afferma Blind. La parola d’ordine è autenticità, anche a costo di dividere. 

Sul futuro nessuna certezza, almeno per ora. “Abbiamo altri brani pronti, ma aspettiamo di vedere come andrà Sanremo”, ammette Soniko. La priorità resta la performance all’Ariston, con l’emozione da gestire attraverso quella che il producer definisce “la regola dei quattro secondi”, una tecnica di respirazione per mantenere la calma sotto pressione. 

Sai che è difficile vincere 

Contro di te non ho chance 

Diventa più facile ridere 

Ad ogni smorfia che fai 

Non sono capace di fingere 

Di fronte al sorriso che hai 

Descriverti sai è impossibile 

Una come te non ci sarà mai 

Con la ragione tu credimi 

Che no no non ci fai nulla 

Voglio parlare dai siediti 

Come io faccio in tribuna 

Ti chiedo solo di pensarci 

Respira un po’ che ti rilassi 

E prova a metterti nei panni 

Per uno come me che ha perso la testa 

Per una come me che non l’ha mai persa 

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio 

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio 

Per uno come me che ha perso la testa 

Per una come che abbandona la festa 

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio 

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio ah ah 

Mi aspetti sotto casa 

Ho bisogno di una pausa 

Mascherati i miei sorrisi 

Solo insieme siamo vivi 

Ho profumo dei tuoi fiori 

Ma non sento più i rumori 

Dei tuoi baci su di me 

E non mi chiedere perché 

Il tuo sorriso mi lascia senza fiato 

Ma se lo guardo, ritorno nel passato 

Tu parlami senza parole 

Nei miei DM c’è il tuo nome 

Ma dura solo poche ore 

Per uno come me che ha perso la testa 

Per una come me che non l’ha mai persa 

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio 

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio 

Per uno come me che ha perso la testa 

Per una come che abbandona la festa 

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio 

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio ah ah 

Ti chiedo solo di pensarci 

Respira un po’ che ti rilassi 

E prova a metterti nei panni 

Per uno come me che ha perso la testa 

Per una come te che non l’ha mai persa 

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio 

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio 

Per uno come me che ha perso la testa 

Per una come me che non l’ha mai persa 

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio 

Ma sappi che sei tu tu tu che io voglio 

ah ah. 

