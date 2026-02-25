spot_img
mercoledì 25 Febbraio 2026
Sanremo 2026, ascolti in calo: 9,6 milioni di spettatori e 58% di share per prima serata

(Adnkronos) – Sono stati 9.600.000 gli spettatori della prima serata di Sanremo 2026, con una media del 58% di share nella total audience per l’esordio del Festival.  

L’ascolto medio della serata d’esordio dell’anno scorso, dalle 21.15 all’1.20, fu di 12.630.000 spettatori con il 65.3% di share. Il dato di share di ieri sera è il quarto migliore risultato dal 1997 ed è superiore al dato delle edizione 2021 (share 46,6%) e 2022 (share 54,7%) guidate da Amadeus. Le uniche quattro edizioni che hanno fatto meglio in termini di share sono state le ultime tre (2023 con il 62,5%, 2024 con il 65,1%, 2025 con il 65,3) e l’edizione condotta nel 1997 da Mike Bongiorno (share 58,74%). 

