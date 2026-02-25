spot_img
mercoledì 25 Febbraio 2026
Rieti, morta bimba di 11 mesi: ipotesi schiacciata nel sonno dal padre

(Adnkronos) – Schiacciata involontariamente dal padre mentre dormivano nel letto. Potrebbe essere morta per questo motivo la neonata di circa 11 mesi, deceduta domenica scorsa, dopo poche ore il ricovero nella terapia intensiva pediatrica del Gemelli, dove era stata trasferita da un altro ospedale di Rieti.  

A quanto si apprende, le condizioni della bimba erano gravissime per un arresto cardiaco protratto e un danno cerebrale irreversibile.  

Al vaglio della procura di Rieti c’è proprio l’ipotesi del tragico incidente, comunque sul corpicino della piccola sarà probabilmente svolta l’autopsia. 

