spot_img
mercoledì 25 Febbraio 2026
spot_img

Mantova, deve eseguire sfratto esecutivo: ufficiale giudiziario trova inquilino impiccato

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Dopo due tentativi di sfratto per morosità, avvenuti il 29 ottobre e 29 gennaio scorsi, si è recato nuovamente a casa dell’inquilino per eseguire lo sfratto esecutivo. Vedendo la porta aperta, ha provato a entrare nell’abitazione dove ha trovato l’uomo impiccato. E’ quanto accaduto alle 11 di oggi a Casalmoro nel Mantovano. 

A lanciare l’allarme è stato lo stesso ufficiale giudiziario che doveva procedere allo sfratto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castel Goffredo, unitamente a personale del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castiglione delle Stiviere. 

La vittima era un operaio 56enne originario di Leno, nel Bresciano, separato e padre di due figlie. Dopo la ricostruzione dei fatti ed i rilievi di legge, la salma dell’uomo è stata restituita ai familiari. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie