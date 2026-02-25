spot_img
Kalulu e l’espulsione in Inter-Juve: “Ho spento il telefono, hanno parlato in tanti”

Pierre Kalulu torna a parlare dopo il rosso rimediato in Inter-Juventus. La seconda ammonizione comminata al difensore francese nel big match di San Siro, provocata dalla simulazione di Alessandro Bastoni, ha fatto scoppiare polemiche che hanno investito il centrale nerazzurro e tutto il calcio italiano, scottato dall’ennesimo errore arbitrale del campionato. 

Ma come ha vissuto Kalulu quell’episodio? “Io ho spento subito il telefono per non alimentare la polemica”, ha rivelato all’Equipe il giocatore bianconero, atteso dal ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, “in tanti hanno parlato, ma alla fine la squalifica è rimasta”. Ora Kalulu vuole solo ripartire: “Meglio lasciarmi tutto alle spalle. Ma non credo che l’episodio abbia influito nella partita con il Galatasaray (terminata 5-2 per i turchi, ndr). Altrimenti sembra che cerchiamo scuse, abbiamo sbagliato la partita”. 

Kalulu ha anche parlato del difficile momento bianconero, sconfitto in casa 2-0 dal Como nell’ultima giornata di Serie A, e delle tante critiche piovute sulla squadra di Spalletti: “Anche io sono stato un tifoso, so come funzionano certe critiche. Soprattutto a caldo ‘è tanta frustrazione, la sfoghi sui social e poi te ne vai a dormire”, ha detto il difensore della Juve, “anche se arrivano a criticarti come persona, non va preso sul personale”.  

“Io mi dico sempre che se non voglio leggere certe cose, non devo andare sui social, neppure quando le cose vanno bene”, ha spiegato Kalulu, “non ho bisogno che un qualsiasi utente mi dica se ho giocato bene o no”. 

 

