mercoledì 25 Febbraio 2026
Cori e borracce che volano: la festa del Bodo a San Siro

(Adnkronos) – Il Bodo/Glimt ha conquistato San Siro. La squadra norvegese ha battuto ieri, martedì 24 febbraio, l’Inter 2-1 nel ritorno dei playoff di Champions League, dopo aver vinto 3-1 anche l’andata in Norvegia. La serata da incubo per i nerazzurri, decisa dalle reti di Hauge ed Evjen, oltre all’inutile gol di Bastoni nel finale, si è trasformata in festa per gli ospiti, scoppiata negli spogliatoi dello stadio milanese. 

Mentre in quello nerazzurro regnava la delusione infatti, così come nei cuori dei 70mila accorsi a San Siro per sperare nella rimonta, la squadra di Knutsen si è lasciata andare a veri e propri festeggiamenti, seppur pacati ed ‘educati’, nel proprio spogliatoio. I giocatori, guidati da un membro dello staff tecnico, hanno infatti intonato un coro tipicamente scandinavo, battendo con le mani su muri e tavolo. 

Tra borracce che volavano, applausi e urla, il Bodo è approdato così agli ottavi di finale di Champions League, con i norvegesi che hanno pubblicato il video della festa negli spogliatoi sui propri canali social. 

 

