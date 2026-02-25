spot_img
mercoledì 25 Febbraio 2026
spot_img

Champions, oggi Juve-Galatasaray – La partita in diretta

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 25 febbraio, i bianconeri sfidano il Galatasaray nel ritorno dei playoff della massima competizione europea. Obiettivo della squadra di Spalletti ribaltare il 5-2 subito all’andata: per la qualificazione agli ottavi servirà quindi vincere con quattro gol di scarto o con tre reti per portare la sfida ai supplementari o ai rigori. In campionato la Juventus è reduce dalla sconfitta interna contro il Como, che si è imposta 2-0 all’Allianz Stadium.  

Dove vedere Juve-Galatasaray? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Prime Video.  

 

In caso di passaggio del turno contro il Galatasaray, i bianconeri affronterebbero una squadra inglese agli ottavi. Le possibilità del sorteggio sono Liverpool e Tottenham. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie