spot_img
mercoledì 25 Febbraio 2026
spot_img

Champions, Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: la Dea vola agli ottavi con una rimonta da film

adn-primapagina
1

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Notte da sogno per la Dea, oggi mercoledì 25 febbraio. L’Atalanta vola agli ottavi di finale della Champions League dopo una partita entusiasmante, pazza, assurda: i ragazzi di Palladino ribaltano il 2-0 rimediato nell’andata con il Borussia Dortmund e vincono 4-1 a Bergamo. Il gol decisivo per il passaggio del turno arriva al 98′ con Samardzic, glaciale nel trasformare il calcio di rigore concesso sul gong. Le altre reti di Scamacca (5′), Zappacosta (45′) e Pasalic (57′). Scongiurata così la possibilità di vedere ottavi di Champions senza squadre italiane. L’Atalanta ha battuto i primi colpi e adesso tocca alla Juventus, che dovrà rimontare il 5-2 incassato all’andata dal Galatasaray.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie