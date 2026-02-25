spot_img
giovedì 26 Febbraio 2026
spot_img

Camminare fa bene al cuore ma il Jeffing è più utile: cos’è l’esercizio misto

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Camminare fa bene al cuore, aiuta a tenere sotto controllo la pressione, contribuisce a ridurre il colesterolo e la glicemia. Il ‘Jeffing’ è ancor più utile per la salute. Per sfruttarlo, prima, bisogna conoscerlo. Il Jeffing è l’alternanza, nell’attività fisica, tra un’andatura veloce – tenuta anche con la corsa se si è in grado – e un ritmo più compassato, con break in cui si cammina secondo uno schema programmato e non casuale. 

Non si tratta, in sostanza, solo di rifiatare quando le energie scarseggiano e c’è bisogno di recuperare. Il sistema è ampiamente utilizzato dai runner, come evidenzia il Washington Post, ma può rivelarsi efficace anche per chi ha obiettivi meno ambiziosi e punta essenzialmente a ottenere benefici per il quadro cardiovascolare. 

 

Nella sua accezione più semplice, il Jeffing è una tecnica che alterna pause di camminata a sessioni di corsa per aiutare a prevenire l’affaticamento e aumentare la resistenza. L’approccio più elementare, alla portata di tutti o quasi, è il metodo 30-30: una corsa di 30 secondi e una camminata di 30 secondi. 

Se la corsa di 30 secondi dovesse rivelarsi troppo impegnativa per un principiante, si può iniziare con un altro schema: 10 secondi di corsa e 50 di camminata nell’arco di un minuto, lo spazio ‘contenitore’. Dal livello 10-50 si può progressivamente passare a tabelle più equilbrate: aumentano i secondi di corsa, diminuiscono quelli in cui si cammina. 

La corsa-camminata è un tipo di allenamento aerobico che, così strutturato, aiuta a migliorare la salute del cuore, afferma Neel Chokshi, direttore medico del programma di cardiologia sportiva e fitness presso la Penn Medicine. “E’ un allenamento a intervalli light”, dice come riferisce il WP. “I benefici della corsa-camminata rispecchiano quelli dell’allenamento a intervalli generale in termini di miglioramenti che si possono ottenere”. 

 

Col tempo, il cuore si adatterà a queste ripetute esposizioni a intensità più elevate, sottolinea l’esperto. L’esercizio consente di aumentare la quantità di sangue pompato a ogni battito cardiaco, con una parallela riduzione della frequenza cardiaca a riposo e un aumento del flusso sanguigno attraverso le arterie. Un altro effetto collaterale e l’aumento dell’efficienza con cui l’organismo utilizza l’ossigeno nell’allenamento. Traduzione, migliora la resistenza con effetti – afferma Chokshi – anche sulla longevità. 

I benefici, con il Jeffing, si ottengono con un ‘bonus’: l’esercizio produce un livello ridotto di stress su muscoli, tendini e legamenti. Non è un dettaglio secondario se si considera che, secondo uno studio del 2019 condotto nei Paesi Bassi, chi si avvicina da neofita all’esercizio fisico è più esposto al rischio di infortuni. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie