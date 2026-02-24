spot_img
mercoledì 25 Febbraio 2026
spot_img

Tragedia al porto di Livorno: barca si ribalta, un morto

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Grave incidente nautico si è trasformato in tragedia nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, all’ingresso del porto di Livorno. Erano circa le 14.30 quando una pilotina, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata in mare, facendo finire in acqua l’uomo che si trovava a bordo.  

Secondo le prime informazioni non è escluso che l’imbarcazione possa aver urtato un’altra barca prima del rovesciamento. L’uomo sarebbe annegato prima che i soccorsi riuscissero a intervenire efficacemente. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza della Misericordia. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie