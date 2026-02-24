spot_img
mercoledì 25 Febbraio 2026
spot_img

Scandali e colpo al Louvre, si dimette la direttrice del museo

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Si è dimessa la direttrice del Louvre, Laurence des Cars, dopo gli scandali – tra cui il clamoroso furto dello scorso ottobre – che hanno travolto il celebre museo parigino. Lo ha reso noto l’Eliseo, precisando che il presidente, Emmanuel Macron, ha accettato le dimissioni.  

La presidenza francese in una nota ha espresso apprezzamento per “l’atto di responsabilità” di des Cars “in un momento in cui il più grande museo del mondo ha bisogno di essere pacificato e di un nuovo forte impulso per portare avanti importanti progetti di sicurezza”. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie