mercoledì 25 Febbraio 2026
Sanremo, Zanetti (Costa Crociere): “Sinergia con città valorizza il territorio”

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “La presenza di Costa Crociere a Sanremo è il risultato di una profonda e consolidata collaborazione con la città e con le istituzioni. Si tratta di una sinergia alla quale lavoriamo da anni e che riprende, anzi amplifica, il nostro consueto approccio con le destinazioni che visitiamo: costruire insieme esperienze e momenti che valorizzino le specificità e l’unicità del territorio. In questo caso, Sanremo è evidentemente legata alla musica e al Festival, con tutte le necessità e le opportunità che ne derivano per i nostri ospiti” nel contesto locale. Così Mario Zanetti, Amministratore Delegato di Costa Crociere, sottolineando come l’impegno della compagnia “si concretizza anche negli eventi organizzati tra il palco e la città: momenti studiati per offrire a crocieristi, turisti e residenti una cornice che anticipi e accompagni le fasi del Festival, rendendo il tutto ancora più iconico”. 

Quest’anno, la partnership – ormai quinquennale – ha toccato anche il fronte della solidarietà con quella che Zanetti definisce una vera e propria ‘chicca’: la collaborazione con l’ospedale e la Fondazione Gaslini di Genova. “Abbiamo ospitato a bordo una cena di gala con lo scopo di raccogliere fondi”, ha ricordato l’amministratore delegato, sottolineando l’importanza di coinvolgere il sociale in un momento di apertura del Festival. Un’iniziativa volta a valorizzare “le eccellenze del territorio ligure che portano benefici a tutto il sistema sanitario italiano e oltre”. 

