spot_img
mercoledì 25 Febbraio 2026
spot_img

Sanremo, Tommaso Paradiso con la mano fasciata: “Ho fatto un disastro…”

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Piccolo incidente domestico per Tommaso Paradiso prima del debutto al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore, in gara con il brano ‘I Romantici’, si è presentato ieri al green carpet con una fasciatura sulla mano sinistra.  

Al magazine Chi, Paradiso ha raccontato l’accaduto, spiegando che l’incidente è stato causato da un giocattolo della figlia Anna, la primogenita nata nell’aprile del 2025: “Sono inciampato di notte su un giocattolo di mia figlia, mi sono appoggiato a un vetro della finestra e mi sono letteralmente spaccato la mano in due, hanno dovuto mettere dei punti sia dentro che fuori”.  

“Ho fatto un disastro – ha aggiunto – devo ancora calcolare bene le distanze e gli spazi ora che c’è lei”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie