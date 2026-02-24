spot_img
mercoledì 25 Febbraio 2026
Sanremo, Muglia (Costa Crociere): “Costa si sta trasformando in entertainment platform”

(Adnkronos) – La partnership con il Festival di Sanremo “non è solo in linea con la strategia della marca, ma è l’esempio perfetto della sua evoluzione: da brand di viaggi e vacanze, Costa si sta trasformando rapidamente in una piattaforma di brand entertainment. La novità di quest’anno è un formato inedito: una residency. Avremo un artista di enorme rilievo, Max Pezzali, perfettamente allineato ai valori della marca per la sua capacità di generare emozione e condivisione. L’artista si esibirà per cinque serate tematiche, ognuna delle quali accenderà un mondo diverso appartenente al suo immaginario. Per l’occasione, la nave si trasformerà: utilizzeremo la tecnologia e le diverse location di bordo per cambiarle volto ogni sera, portando meraviglia e sfruttando appieno tutte le opportunità che un asset come questo ci permette di offrire”. Così Francesco Muglia, Chief Commercial Officer & Senior VP di Costa Crociere, ha commentato da Sanremo le novità a bordo di Costa Toscana studiate su misura per il Festival della Canzone 2026. 

Quella tra Costa Crociere e la manifestazione canora è una collaborazione giunta al quinto anno. “Una partnership così lunga è estremamente impegnativa e complessa dal punto di vista organizzativo, ma comporta la necessità intrinseca di innovare – spiega Muglia – Per restare parte del più importante evento media in Italia (e probabilmente in Europa), è d’obbligo proporre ogni anno contenuti editoriali nuovi per gli ospiti a bordo e per l’audience del Festival. L’innovazione è nel Dna di Costa e nel suo payoff, ‘Live Your Wonder’ – aggiunge – Per vivere la meraviglia è necessario stupire, e per stupire bisogna offrire qualcosa di nuovo, che sia dal punto di vista tecnologico o creativo”.  

Asset che a Costa non mancano: “Torna quest’anno, ancora più forte, un’invenzione introdotta due anni fa: la meshled – fa sapere – Si tratta di una rete di Led monumentale – estesa per oltre due campi da calcio – che ricopre l’intera fiancata della nave. Questo strumento ci permette di dialogare con il Festival di Sanremo attraverso testi, emoji e immagini, dando vita alla nostra brand integration e rendendo la nave protagonista assoluta del territorio”. L’innovazione e l’intrattenimento pensati per il Festival si inseriscono in una più ampia strategia di Costa: “Ogni anno alziamo l’asticella, rinnovando la line-up e le modalità di coinvolgimento – sottolinea Muglia – Sfruttando scenari marittimi unici e destinazioni spesso inedite, abbiamo creato quella che definiamo la ‘Sea & Land Wonder Platform’. La nostra capacità è quella di generare meraviglia sia a terra che in mare, posizionando la nave in situazioni di forte impatto e appeal per il nostro target, creando eventi sempre più attrattivi e unici”, conclude. 

