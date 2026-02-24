Sanremo, la dedica di Morandi per Tredici Pietro: “Resti il nostro bambino”

(Adnkronos) –

“Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino”. Gianni Morandi, in punta di piedi, affida ai social un messaggio carico di emozione e orgoglio per il figlio Pietro Morandi in arte Tredici Pietro, che da stasera, martedì 24 febbraio, salirà sul palco di Sanremo come concorrente Big.

“Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi”, ha esordito Gianni Morandi a corredo di uno scatto in bianco e nero di vecchia data che ritrae l’eterno ragazzo e il piccolo Pietro.

Il cantante ha sottolineato l’orgoglio e la fiducia nei confronti del figlio: “Stasera salirai sul palco di Sanremo. La mamma ed io ti guarderemo emozionati, in silenzio. Comunque andrà, sarà un orgoglio vederti lì, con il tuo coraggio e la tua verità. Ti vogliamo bene, mamma e papà”, ha concluso.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)