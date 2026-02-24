spot_img
martedì 24 Febbraio 2026
spot_img

Sanremo 2026, Top & Flop della prima serata

adn-ultimora
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La prima serata di Sanremo 2025 tra alti e bassi. I momenti top e flop all’Ariston. Al Festival, si sa, si può entrare Papi e uscire cardinali. Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta durante la serata. 

 

La prima uscita di Laura Pausini è con un vestito a clessidra superfasciante tutto nero, in sintonia con i capelli corvini e in contrasto con la pelle chiarissima. Il pensiero vola a Morticia Addams ma appena la telecamera la inquadra insieme all’abbronzatissimo Carlo Conti prevale l’effetto biscotto Ringo (speriamo che il funzionario alla riconoscibilità dei marchi non si arrabbi). 

 

Al quarto brano su trenta, in sala stampa si diffonde la voce che Al Bano abbia presentato ricorso al Tar della Liguria per essere riammesso. ‘Che fastidio!’ tuona dal backstage Ditonellapiaga, che ha cantato in apertura di serata il suo wannabe ‘Nuntereggae più’.  

 

 

  

 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie