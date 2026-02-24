spot_img
mercoledì 25 Febbraio 2026
Sanremo 2026, scaletta prima serata: ordine di uscita dei cantanti

15

(Adnkronos) – Svelata la scaletta della prima serata di Sanremo 2026. Saranno tutti i 30 Big a calcare il palco del Teatro Ariston oggi martedì 24 febbraio: saranno votati dalla sola giuria della Sala Stampa.  

 

Ad aprire la competizione sarà Ditonellapiaga. A chiudere la lunga maratona musicale spetterà invece a Lda & Aka 7even, che si esibiranno per ultimi. 

Questo l’ordine di uscita sul palco dell’Ariston:  

Ditonellapiaga 

Michele Bravi 

Sayf 

Mara Sattei 

Dargen D’Amico  

Arisa 

Luchè 

Tommaso Paradiso 

Elettra Lamborghini 

Patty Pravo  

Samurai Jay 

Raf 

J-Ax 

Fulminacci 

Levante 

Fedez & Masini 

Erman Meta 

Serena Brancale 

Nayt 

Malika Ayane 

Eddie Brock 

Sal Da Vinci 

Enrico Nigiotti 

Tredici Pietro 

Bambole Di Pezza 

Chiello 

Maria Antonietta & Colombre 

Leo Gassmann 

Francesco Renga 

Lda & Aka 7even. 

