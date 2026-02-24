spot_img
martedì 24 Febbraio 2026
spot_img

Sanremo 2026, Gianna Pratesi chi è: la centenaria ospite oggi

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Gianna Pratesi è l’ospite speciale voluta da Carlo Conti per la prima serata del Festival di Sanremo 2026. 105 anni, un’energia contagiosa: ogni giorno dedica ore allo studio del pianoforte, trova ancora il tempo per ballare e dipingere, e continua a coltivare con entusiasmo l’amore per la musica. 

“La sua presenza deve far riflettere i nostri giovani: la signora Gianna Pratesi rappresenta i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri partigiani che hanno liberato l’Italia dall’oppressione nazifascista e che ci hanno permesso, oggi, di goderci un evento musicale come questo”, ha dichiarato Conti in conferenza stampa, a poche ore dal debutto del Festival. 

Nata nel 1920 e originaria di Chiavari, Pratesi compirà 106 anni il prossimo 16 marzo. A 28 anni, dopo la morte dei suoi genitori, si trasferì in Scozia insieme alla sorella: lì conobbe il marito, con il quale avviò una gelateria gestita per oltre vent’anni, prima del rientro definitivo in Liguria. 

La sua presenza questa sera all’Ariston assume un forte valore simbolico: Conti ha scelto di invitarla per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana, nata il 2 giugno 1946 con il referendum istituzionale che chiamò gli italiani a scegliere tra monarchia e repubblica e che segnò anche il primo voto politico delle donne, dopo il riconoscimento del diritto di voto femminile sancito l’1 febbraio 1945 dal governo guidato da Bonomi. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie