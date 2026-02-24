Rischio sismico, azienda di Corciano brevetta tecnologia predittiva per edifici esistenti

Un’azienda umbra porta l’innovazione nella sicurezza degli edifici: Experimentations srl di Corciano ha ottenuto il brevetto italiano per Sismacontrol, un sistema per l’analisi predittiva della pericolosità sismica e per la valutazione del rischio di risonanza tra terreno e manufatti. La notizia è stata diffusa da Confindustria Umbria.

Experimentations è specializzata nella sperimentazione e certificazione di prodotti e materiali per l’edilizia. Sismacontrol nasce per superare gli approcci tradizionali alla valutazione del rischio sismico, integrando in un’unica piattaforma automatizzata dati geometrici, strutturali, dinamici e di stato di conservazione degli edifici.

«L’innovazione del brevetto Sismacontrol – ha sottolineato Roberto Serafini, amministratore delegato di Experimentations srl – consiste nella messa a punto e validazione di un sistema di allarme standardizzato e preventivo del rischio in caso di sisma che consente di creare in maniera speditiva un database con indicazione di un “grado di vulnerabilità” degli edifici esistenti».

Il sistema acquisisce rilievi tridimensionali dell’edificio, conduce un’analisi automatizzata del danno strutturale e attribuisce automaticamente punteggi a una serie di parametri costruttivi, geometrici e strutturali per determinarne la vulnerabilità sismica.

Uno degli aspetti più innovativi di Sismacontrol è la sua natura dinamica: il sistema integra il monitoraggio in continuo delle frequenze proprie e dei modi di vibrare dell’edificio, grazie a sensori e sistemi di acquisizione dati in tempo reale. Questo consente di aggiornare costantemente il profilo di rischio di ogni manufatto censito.

Il brevetto rappresenta un risultato di rilievo per il tessuto produttivo umbro e si inserisce in un contesto nazionale in cui la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente è una priorità sempre più urgente, considerata l’elevata esposizione sismica di molte aree del territorio italiano.