mercoledì 25 Febbraio 2026
Musetti, ritorno in campo in vista? Lorenzo punta Indian Wells

Lorenzo Musetti si prepara a tornare in campo. Il tennista azzurro, infortunatosi nei quarti degli Australian Open 2026 quando era in vantaggio di due set contro Novak Djokovic, ha smaltito il problema muscolare alla gamba e punta il cemento americano, dove a inizio marzo si giocherà Indian Wells. 

Il ko rimediato a Melbourne ha costretto Musetti a saltare l’intera tournée sudamericana, con l’azzurro che ha dovuto rinunciare quindi ai tornei di Rio de Janeiro, Buenos Aires e Acapulco.  

Come riportato da Eurosport, i nuovi controlli a cui si è sottoposto il tennista toscano hanno dato esiti positivi, con il via libera dei medici che riavvicina il ritorno in campo di Musetti, salito a numero 5 del mondo dopo gli Australian Open, fissato a questo punto per il 4 marzo, data d’inizio del Masters 1000 di Indian Wells. 

 

