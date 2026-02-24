spot_img
mercoledì 25 Febbraio 2026
spot_img

Milano Cortina, Cristiano Ronaldo e il messaggio per Vonn: “Le leggende risorgono sempre”

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “I campioni si distinguono per i momenti in cui vincono e per quelli in cui rifiutano di arrendersi. Lindsey Vonn, le montagne che hai conquistato non sono mai state più grandi della forza che possiedi. Continua a lottare. Le leggende risorgono sempre”. L’ultimo messaggio di pronta guarigione per Lindsey Vonn arriva direttamente da Cristiano Ronaldo.  

Il fuoriclasse portoghese, cinque volte Pallone d’oro oggi in forza all’Al Nassr ha commentato su Instagram l’ultimo video postato dalla campionessa americana, infortunatasi gravemente nella gara di discesa libera a Milano Cortina 2026.  

“Finalmente sono uscita. Dopo quasi 2 settimane trascorse in un letto quasi completamente immobile, sto abbastanza bene per trasferirmi in albergo. Non ancora a casa, ma è un passo enorme. Spero di aver spiegato abbastanza bene il mio infortunio. Non sono un medico quindi se non spiego qualcosa perfettamente per favore perdonatemi” aveva scritto Vonn a corredo di un video, in cui ha spiegato di aver rischiato l’amputazione della gamba dopo l’incidente sull’Olimpia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo.  

milano-cortina-2026/protagonisti

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie