Malattie rare, il municipio di Corciano si illumina di verde per la ricerca scientifica

Il Palazzo comunale di Corciano si illuminerà di verde nel prossimo fine settimana, in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare. L’iniziativa è parte di una campagna di sensibilizzazione internazionale che coinvolge istituzioni, enti e cittadini in tutto il mondo.

Il colore verde è il simbolo scelto per rappresentare la speranza e l’impegno collettivo a favore di milioni di persone e famiglie che convivono quotidianamente con una patologia rara. Sabato 28 febbraio, ultimo giorno del mese tradizionalmente dedicato a questa ricorrenza, il palazzo municipale diventerà un segnale visibile di attenzione e solidarietà nel cuore del centro storico.

Con questa adesione, il Comune di Corciano si unisce alla campagna promossa a livello nazionale dalla Fondazione Telethon, che da anni finanzia e sostiene la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L’amministrazione intende ribadire la propria vicinanza ai pazienti e a chi li affianca ogni giorno, lanciando al tempo stesso un invito alla cittadinanza a informarsi e a sostenere concretamente le attività di ricerca.

Le malattie rare colpiscono una percentuale ridotta della popolazione, ma il loro impatto sulle famiglie coinvolte è profondo e spesso aggravato dalla scarsità di terapie disponibili. L’illuminazione del palazzo comunale si inserisce in un movimento globale che, ogni anno all’ultimo giorno di febbraio, porta la questione all’attenzione dell’opinione pubblica.