Funtastica conquista il Gherlinda: cultura pop, giochi e cosplay per tutte le generazioni

Fumetti, cosplay, stampa 3D, giochi da tavolo e spettacoli dal vivo hanno animato il Gherlinda nel fine settimana del 21 e 22 febbraio. Funtastica, nella sua versione invernale, ha trasformato il centro di intrattenimento di Ellera in un grande spazio dedicato alla cultura pop, raccogliendo un pubblico entusiasta di tutte le età.

La manifestazione è firmata da Davide Ariola e Andrea Giuliani, già autori della prima edizione estiva tenutasi nel giugno 2025 a Pila. Quel debutto, accolto positivamente con ospiti di livello nazionale, ha convinto il Gherlinda a invitare gli organizzatori a portare il format nel proprio centro. Max Radio ha seguito le due giornate trasmettendo in diretta, raccontando l’atmosfera dell’evento.

«Funtastica, come suggerisce il nome, racchiude tutto ciò che ruota attorno al divertimento, al gioco e al mondo fantasy – ha spiegato Davide Ariola, uno degli organizzatori –. Abbiamo cercato di creare un evento per far divertire il pubblico di tutte le età».

Le postazioni allestite rispecchiavano la varietà dell’offerta. Brama, negozio di modellismo di Perugia, ha portato stampanti 3D e una pista per macchine radiocomandate. L’associazione Alchimia di Gubbio ha curato l’area giochi da tavolo, mentre IdeAttivaMente, realtà di Assisi, ha proposto i suoi giochi in legno. Uno spazio artisti ha ospitato dodici disegnatori e due autori di libri fantasy, e Starshop ha gestito i tornei di carte collezionabili Pokémon e One Piece.

Grande spazio anche agli spettacoli dal vivo. Lo Star Wars Club di Perugia ha allestito un’arena con esibizioni di spade laser, replicate anche sul palco principale. I SuperTele hanno coinvolto il pubblico con le sigle dei cartoni animati, mentre “Facciamo Festa” ha intrattenuto i più piccoli con animazione itinerante, bolle di sapone e mascotte di personaggi fantasy.

«Funtastica – ha raccontato Andrea Giuliani, co-organizzatore dell’evento – è nata quasi per gioco e per la passione che accomuna Davide e me. La prima edizione, nel giugno 2025 a Pila, è stata un successo, con ospiti di livello nazionale e così il Gherlinda ci ha notato, ha apprezzato il nostro format e ci ha invitati a replicarlo nel centro di intrattenimento».

Il bilancio dell’edizione invernale è più che positivo. «Siamo molto contenti di come è andata questa winter edition – ha aggiunto Giuliani –, siamo riusciti a incuriosire il pubblico e coinvolgerlo attivamente nei giochi. Diamo appuntamento al 13 e 14 giugno al Parco dell’Arringatore di Pila, con tante novità e ospiti importanti di cui non possiamo ancora svelare i nomi».

