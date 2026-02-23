spot_img
martedì 24 Febbraio 2026
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia allunga: giù Pd e M5S

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia è stabile, Pd e M5S calano, il partito di Roberto Vannacci ‘stecca’. E’ il quadro definito dal sondaggio Swg per il Tg La7 oggi, 23 febbraio, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d’Italia, sempre ampiamente primo partito, rimane al 29,8% senza variazioni rispetto al precedente rilevamento. La formazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna terreno rispetto agli inseguitori. Il Pd della segretaria Elly Schlein cede lo 0,1% e scende al 21,9%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte perde lo 0,3% e ora vale l’11,5%. 

Ai piedi del podio, cala Forza Italia che scende dello 0,1% fino all’8,4%. Verdi e Sinistra guadagnano lo 0,1% e salgono al 6,7%. Passo avanti anche della Lega, che cresce dello 0,2% e si attesta al 6,6%. 

Più indietro, Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,2% e sale al 3,5% superando Futuro Nazionale. Il partito di Roberto Vannacci lascia sul terreno lo 0,2% e scivola al 3,4%. Seguono Italia viva (2,2%), + Europa (1,4%) e Noi Moderati (1,1%). 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

