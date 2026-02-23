FantaSanremo, app in crash per troppe iscrizioni: prorogate fino a martedì sera

(Adnkronos) – Assalto finale al FantaSanremo e l’app va in tilt. A poche ore dalla chiusura ufficiale delle iscrizioni per il fantasy game più amato legato al Festival, il sistema è andato in crash a causa dell’enorme numero di accessi simultanei. Milioni di “fantallenatori” che, ridotti all’ultimo minuto, stavano tentando di creare o modificare la propria squadra si sono trovati di fronte a un’app bloccata e inaccessibile. Immediata la reazione sui social network, dove si sono moltiplicati in pochi minuti messaggi tra il panico e l’ironia, con utenti preoccupati di non riuscire a iscrivere la propria formazione in tempo per l’inizio della gara.

A placare gli animi è intervenuta direttamente l’organizzazione del FantaSanremo. Gli organizzatori hanno rassicurato tutti i giocatori, chiarendo che nessun fantallenatore resterà escluso. Il termine ultimo per le iscrizioni è stato infatti prorogato: sarà possibile creare e modificare le proprie squadre fino alle ore 20 di martedì 24 febbraio, garantendo a tutti il tempo necessario per completare le operazioni prima dell’inizio della prima serata del Festival.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)