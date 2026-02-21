Progetto THE NET: Perugia e Umbria in Malawi per la prevenzione oncologica femminile

Una delegazione istituzionale e sanitaria umbra ha appena concluso la missione inaugurale del progetto THE NET – Rafforzamento della governance per la prevenzione oncologica femminile e la salute della donna in Malawi, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). L’obiettivo è contrastare il cancro uterino e promuovere la salute femminile tra le donne di età compresa tra i 9 e i 49 anni nel Distretto di Blantyre.

La settimana di lavoro, svoltasi dal 15 al 22 febbraio, ha permesso alla delegazione di entrare nel vivo delle attività del Centro di Salute di Mandala, seguendo l’intero percorso di presa in carico delle pazienti: dall’accoglienza alle visite cliniche, dal counselling ai servizi nutrizionali. Particolare attenzione è stata dedicata alle attività di screening e trattamento del cancro alla cervice, con un confronto tecnico diretto tra il personale umbro e quello sanitario locale.

Il progetto punta su più fronti: campagne di vaccinazione HPV, screening nei centri di salute, servizi di citologia e telemedicina tramite cliniche mobili urbane e rurali. Il partenariato è ampio e articolato: capofila è il Comune di Perugia, affiancato da Regione Umbria, FELCOS Umbria, USL Umbria 1, USL Umbria 2 e da diversi partner malawiani tra cui il Dipartimento di Salute del Distretto di Blantyre, Peace and Development Trust e Breast Cancer and Care Foundation.

«Come Presidente di FELCOS desidero esprimere la soddisfazione per l’avvio di questo progetto di cooperazione internazionale che ci vedrà impegnati per i prossimi 3 anni in un importante lavoro congiunto che rappresenta una grande opportunità di sviluppo e arricchimento reciproco, nel pieno spirito della cooperazione» ha dichiarato Lorenzo Lucarelli, Presidente di FELCOS Umbria e Sindaco di Narni. Lucarelli ha poi sottolineato come «la prevenzione oncologica femminile è un ambito in cui il livello territoriale è decisivo poiché è nei territori che si attivano gli operatori comunitari, si organizza lo screening, si intercettano le fragilità, e si costruisce fiducia con le comunità».

Giovedì 19 febbraio si è tenuto a Blantyre l’evento pubblico di lancio del progetto, alla presenza del Sindaco di Blantyre Isaac Jomo Osman, della Viceconsole onoraria Grazia Bizzarro e del Direttore sanitario del Distretto di Blantyre, insieme a tutti i rappresentanti istituzionali umbri. Alla missione hanno preso parte, tra gli altri, l’Assessore alla Pace e alla Cooperazione internazionale della Regione Umbria Fabio Barcaioli, la Direttrice responsabile del Centro SSD Screening Oncologici USL Umbria 2 Debora De Angelis e il Direttore della UOSD Ostetricia e Ginecologia MVT – Coordinamento ospedale-territorio USL Umbria 1 Vinicio Martinoli.

«Questo importante progetto non sarà quindi a senso unico ma esso è e sarà uno scambio: l’Italia porta la tecnologia e una esperienza maturata negli anni mentre il Malawi ci insegna, come abbiamo potuto vedere in questi giorni, l’accessibilità e la dedizione clinica sul territorio. Insieme non stiamo solo esportando macchinari ma stiamo coltivando competenze» ha spiegato Martinoli. Una visione condivisa anche da De Angelis: «Per tutto il progetto, che sarà un continuo scambio, vorremmo coltivare competenze e contribuire al raggiungimento del loro obiettivo, che ora è diventato anche un nostro obiettivo, ovvero portare lo screening dell’HPV al 70% della popolazione femminile».

Tra i momenti più significativi della settimana operativa, il confronto con le attiviste e gli attivisti di Peace and Development Trust: donne e uomini che, attraverso la propria esperienza diretta, creano un ponte tra pazienti e personale sanitario, riducendo stigma, paure e barriere culturali nelle comunità locali. Il lavoro dei prossimi tre anni punta a rendere strutturale e sostenibile questo sistema di prevenzione, lasciando competenze radicate nel territorio malawiano e un modello replicabile anche in altri contesti a risorse limitate.

