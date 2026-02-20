Posto fisso nel settore ambientale: TSA apre le selezioni

TSA Trasimeno Servizi Ambientali è alla ricerca di un impiegato o un’impiegata da inserire nell’ufficio forniture e appalti e affari generali. La posizione offerta è a tempo indeterminato e full time, un’opportunità concreta di inserimento stabile nel settore della gestione ambientale. Le candidature vanno presentate nei prossimi giorni attraverso il portale ufficiale dell’azienda.

La figura professionale selezionata sarà inquadrata al livello 3B del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei servizi ambientali.

La sede di lavoro principale sarà Magione, con possibilità di assegnazione anche alle altre sedi operative della società sul territorio. Il profilo ricercato opererà nell’ufficio preposto alla gestione delle forniture, degli appalti e degli affari generali aziendali.

Per candidarsi è necessario consultare il sito ufficiale di TSA alla sezione dedicata alle procedure di selezione, raggiungibile all’indirizzo https://www.tsaweb.it/pagine/procedure-di-selezione, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie e le modalità per presentare la domanda. Il termine ultimo per l’invio della candidatura è fissato alle ore 12:30 del 28 febbraio.