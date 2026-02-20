Economia civile e sostenibilita’: Demos Umbria ospita Leonardo Becchetti

La Scuola politica Fioriture torna protagonista domani con un appuntamento di alto profilo dedicato all’economia civile e ai suoi nuovi paradigmi. Promossa da Demos Umbria, la scuola accoglie Leonardo Becchetti, economista e docente universitario tra i principali studiosi italiani di sostenibilità e benessere equo e solidale.

Il percorso formativo è giunto al suo secondo anno. Aveva preso il via con la lezione inaugurale di Marta Cartabia, ex presidente della Corte Costituzionale, incentrata sul valore della democrazia come pratica di ascolto e partecipazione. Un avvio di grande rilievo a cui questo nuovo appuntamento intende dare continuità.

L’incontro è in programma sabato 21 febbraio, dalle ore 9.00, presso l’Hotel Sacro Cuore di Perugia, in Strada del Brozzo 12. Il titolo scelto per la mattinata è «Tutto quel che conta si può mettere in conto. Il paradigma dell’economia civile»: un invito esplicito a ripensare i modelli economici tradizionali, ampliando lo sguardo oltre la sola dimensione finanziaria per includere le ricadute sociali, ambientali e relazionali delle scelte economiche.

Becchetti è tra i principali studiosi in Italia dei temi dell’economia civile, della sostenibilità e degli indicatori di benessere equo e solidale. La sua riflessione mette in discussione l’approccio puramente quantitativo all’economia, proponendo strumenti di valutazione capaci di misurare ciò che davvero conta per le comunità e per il pianeta.

All’incontro saranno presenti anche Riccardo Vescovi e Laura Tanci, consiglieri comunali di maggioranza del Comune di Perugia e Antonio Cappelli, consigliere comunale a Corciano. La loro partecipazione segnala il dialogo che la Scuola Fioriture intende costruire tra formazione politica e amministrazione pubblica locale.

La mattinata si articola in una lezione frontale di Becchetti, seguita da un momento di confronto con i partecipanti, in linea con l’impostazione della scuola, che punta a coniugare approfondimento teorico e partecipazione attiva.

La Scuola Fioriture è rivolta in particolare a giovani, studenti, operatori del sociale e cittadini che desiderano acquisire strumenti critici per leggere le trasformazioni della società contemporanea. La partecipazione è riservata agli iscritti, con la possibilità di aderire anche in occasione dell’appuntamento. Il programma completo e le informazioni sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.fioriture.it.