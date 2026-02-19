Calcio paralimpico: weekend di sport e commozione: risultati e classifiche dei campionati regionali

Un doppio fine settimana di grande sport paralimpico ha animato i campi dell’Umbria, con le giornate del Campionato FIGC-DCPS che hanno regalato risultati di rilievo, sorprese e momenti di profonda commozione. L’Asd Angelana si conferma la squadra da battere nel percorso verso le Finali Nazionali, mentre l’Asd Junior Città di Castello dimostra di avere ambizioni concrete di tornare sul palcoscenico nazionale.

Sabato 7 febbraio: l’Angelana travolge tutti

La 3ª Giornata del Campionato FIGC-DCPS Umbria di 3° Livello, disputata il 7 febbraio 2026 a partire dalle ore 10.15, ha consegnato verdetti netti. L’Asd Angelana ha dominato in entrambi gli incontri di giornata: prima ha sconfitto l’Asd Nuova Alba per 7 a 3, poi ha travolto l’Ac Foligno 1928 (Team Mola) con un netto 8 a 1. La stessa Nuova Alba aveva in precedenza ceduto al Foligno per 1 a 6, completando un quadro di risultati che proietta l’Angelana con autorità verso le Finali Nazionali, previste per metà maggio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

Nella stessa giornata si è disputata anche la 2ª Giornata del Campionato Promozionale FIGC-DCPS Fun & Play, torneo senza classifica ma non privo di significato: da segnalare la bella vittoria dell’Ellera sull’Atletico BMG e il tanto atteso esordio stagionale della Tiber (Media Valle del Tevere), che finalmente ha potuto schierare i propri ragazzi in campo.

Un minuto di raccoglimento per Alessandro

La giornata del 7 febbraio non è stata soltanto sport. Al 19° minuto di ogni partita, i campi si sono fermati per un minuto di raccoglimento in memoria di Alessandro, il giovane dell’Asd Angelana scomparso prematuramente nel gennaio scorso. I suoi compagni di squadra hanno voluto onorarlo con uno striscione realizzato appositamente in suo ricordo, trasformando una giornata di gara in un momento di condivisione e riflessione sui valori più profondi dello sport.

Sabato 14 febbraio: Junior Castello e Anthropos le protagoniste

Il weekend di San Valentino ha ospitato la 3ª Giornata del Campionato Umbria-Marche di 2° Livello FIGC-DCPS, svoltasi a partire dalle ore 9.30 presso il Campo Sportivo Ornari di Ponte San Giovanni, sede dell’Asd Pontevecchio. Presente sugli spalti anche l’assessore allo Sport, alla Viabilità e alle Infrastrutture del Comune di Perugia, l’avvocato PierLuigi Vossi, che ricopre anche il ruolo di Vice Presidente della Componente Dilettantistica dell’AIAC.

I risultati hanno raccontato una giornata ricca di reti. L’Asd Junior Città di Castello ha aperto con un convincente 10 a 2 sull’Ac Perugia 1905 (ore 9.45), per poi cedere nell’ultimo turno all’Asd Superga 48 per 4 a 7 (ore 12.00), dimostrando comunque solidità complessiva. L’Apd Anthropos si è imposta in entrambe le proprie uscite: 3 a 1 sull’Asd Pontevecchio (ore 10.30) e un nettissimo 8 a 0 sull’Ac Perugia 1905 (ore 11.15).

Proprio il Perugia Calcio ha pagato a caro prezzo l’infortunio di Andrea Guerra, talento della squadra fermato da uno stiramento nel corso della prima partita: la sua assenza ha pesato tanto sul piano tecnico quanto su quello emotivo. I tifosi perugini restano comunque fiduciosi in una pronta ripresa.

Pontevecchio modello organizzativo, prossime tappe in agenda

Un plauso speciale è andato all’Asd Pontevecchio per la perfetta organizzazione della giornata e per la totale disponibilità dimostrata nell’accogliere le squadre ospiti. Il calendario ora guarda avanti: il prossimo appuntamento con il 3° Livello e il Fun & Play è fissato per il 7 marzo, mentre il 2° Livello Umbria-Marche tornerà in campo il 14 marzo. Junior Castello, nel frattempo, punta con determinazione a conquistarsi ancora una volta la qualificazione a Tirrenia, obiettivo che sembrava insperato dopo il salto di categoria ma che le prestazioni di questo avvio di stagione rendono sempre più concreto.

«Il divertimento continua» ha concluso Armando Marcucci, Delegato Regionale Umbria FIGC-DCPS, sintetizzando con una formula semplice ma efficace lo spirito di un movimento che cresce, coinvolge e sa anche emozionare.