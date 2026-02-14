spot_img
domenica 15 Febbraio 2026
spot_img

Roma, 18enne investito e ucciso a Capodanno: indagato per omicidio stradale Andrea Stroppa

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Andrea Stroppa, l’informatico di 32 anni referente di Elon Musk in Italia, è indagato per omicidio stradale in relazione alla morte di Mirco Garofano, studente di 18 anni residente nel comune di Artena, investito e ucciso la sera del 31 gennaio, a Roma, nel quartiere Collatino. Lo rivela ‘Il Messaggero’ in un articolo a firma di Flaminia Savelli. Stroppa, secondo quanto si legge sul quotidiano, ”era alla guida della Smart” che, ha travolto e ucciso il giovane. Le indagini della Municipale per stabilire la dinamica sono ancora in corso ma intanto, d’ufficio, Stroppa ”è indagato per omicidio stradale”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie