Asti, è il giorno del funerale di Zoe Trinchero: bara bianca coperta di rose

(Adnkronos) – Si tengono oggi i funerali di Zoe Trinchero, la 17enne morta nella notte tra venerdì e sabato scorsi. In carcere l’ex ragazzo Alex Manna, reo confesso del femminicidio, che sarebbe avvenuto a seguito di una lite.

La salma è arrivata davanti alla chiesa di Sant’Ippolito di Nizza Monferrato sotto una pioggia battente. La bara bianca della giovane, coperta da un cuscino di rose bianche e nere, è stata accolta da una folla silenziosa che già da questa mattina presto affollava la chiesa. Poco prima dell’inizio della funzione religiosa il parroco di Sant’Ippolito ha invitato i fedeli a pregare per Zoe e per i suoi familiari e “per chi ha sbagliato”.

“Vola tesoro e aiutami a non sentire solo rabbia. Solo tu ora puoi farlo. Ti aspetto nei miei sogni e ti amerò per sempre”. Si conclude cosi, con la firma ‘La tua mamma’ il messaggio di saluto affisso sulle porte della chiesa di Sant’Ippolito di Nizza Monferrato. “Finalmente dopo tre giorni ho dormito, dormito poche ore, ma veramente e sognato. Il sogno era contorto, non lo ricordo bene – scrive ancora la mamma – ricordo solo te, di spalle eri bionda (tu bionda, te lo immagini), sfuggente. Cercavo di raggiungerti ma non ci sono riuscita. Ci ho provato però, non urlavo, non parlavo ma infine ti sei girata e hai sorriso. Mi mi sono svegliata ‘quasi’ serena”. E poi: “Quanto manca la tua voce, la tua presenza. Sono sempre circondata di persone, ma manchi e nessuno riesce a colmare questo vuoto. Ti amo di quell’amore indescrivibile e ineguagliabile e ringrazio di avertelo sempre detto anche se borbottavi per altro, sapevi di essere speciale per me, di essere la mia principessa. Bella bellissima dentro e fuori”, conclude la mamma della giovane.

