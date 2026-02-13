Viviano: “Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi”

(Adnkronos) – “I calciatori durante la loro carriera sono obbligati a versare, insieme alle società, circa il 7,50% su 8mila lordi mensili nel Fondo di fine Carriera. Alla fine della carriera possono richiedere le somme che hanno versato, anzi devono richiederle perchè nessuno li contatta o li informa. E questo vale per qualsiasi calciatore di serie A, B e C, anche straniero, che sia transitato solo un anno o anche sei mesi in Italia. Noi chiediamo chiarezza innanzitutto su dove siano finiti tanti soldi dei ragazzi che non li hanno ritirati ma anche come vengono calcolati questi importi”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Emiliano Viviano, ex portiere tra le altre di Fiorentina, Palermo e Sampdoria, con trascorsi anche in Nazionale, chiede chiarezza sulla gestione del Fondo di fine carriera calciatori.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)