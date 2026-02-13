spot_img
sabato 14 Febbraio 2026
spot_img

Viterbo, lite tra vicini di casa: ucciso a coltellate ultrà della Lazio

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Un uomo, Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio, soprannominato ‘la iena’ è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite in un appartamento nel quartiere Santa Lucia a Viterbo.  

Sul posto è intervenuta la polizia che ha arrestato il vicino di casa considerato responsabile del gesto. Da quanto emerso, l’omicidio non sarebbe legato al mondo ultras: i due stavano litigando da questa mattina. Sono in corso le indagini della Squadra mobile di Viterbo.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie