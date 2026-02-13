spot_img
sabato 14 Febbraio 2026
spot_img

Villa Adriana, cede porzione mura delle Piccole Terme

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Crollo a Villa Adriana. Oggi, alle 13.30 circa, si è verificato il cedimento di una porzione di muratura antica in opera reticolata nell’area delle cosiddette Piccole Terme a Villa Adriana, a Tivoli, in un settore non aperto al pubblico. Il distacco è riconducibile all’accumulo di acqua piovana conseguente alle precipitazioni delle ultime settimane. Lo rende noto l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, precisando che tecnici del Ministero sono immediatamente intervenuti e stanno predisponendo le necessarie operazioni per assicurare e monitorare la totale messa in sicurezza. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie