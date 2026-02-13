Pisa-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, venerdì 13 febbraio, i rossoneri sfidano il Pisa – in diretta tv e streaming – nella trasferta della 25esima giornata di Serie A. I rossoneri, che devono recuperare la partita contro il Como, rimandata per la concomitanza della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, sono reduci dalla vittoria contro il Bologna, battuto 3-0 al Dall’Ara, mentre quella di Hiljemark, succeduto a Gilardino sulla panchina toscana, ha pareggiato 0-0 a Verona contro l’Hellas.

La sfida tra Pisa e Milan è in programma oggi, venerdì 13 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Pisa (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo; Durosinmi, Stojilkovic. All. Hiljemark

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri

Pisa-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.

