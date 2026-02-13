spot_img
sabato 14 Febbraio 2026
spot_img

Pisa-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, venerdì 13 febbraio, i rossoneri sfidano il Pisa – in diretta tv e streaming – nella trasferta della 25esima giornata di Serie A. I rossoneri, che devono recuperare la partita contro il Como, rimandata per la concomitanza della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, sono reduci dalla vittoria contro il Bologna, battuto 3-0 al Dall’Ara, mentre quella di Hiljemark, succeduto a Gilardino sulla panchina toscana, ha pareggiato 0-0 a Verona contro l’Hellas. 

 

La sfida tra Pisa e Milan è in programma oggi, venerdì 13 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Pisa (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo; Durosinmi, Stojilkovic. All. Hiljemark 

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri 

 

Pisa-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie