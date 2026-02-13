Milano Cortina, rimonta di bronzo per Moioli: è la sua terza medaglia olimpica in carriera

(Adnkronos) – Festa azzurra in Valtellina. Michela Moioli è medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina. La fuoriclasse azzurra, campionessa del mondo in carica nello snowboardcross (già oro a Pyeongchang 2018, argento a squadre nel 2022) conquista il terzo gradino del podio nella big final di Livigno e la sua terza medaglia in carriera ai Giochi invernali. Moioli ha chiuso la sua gara dietro all’australiana Baff (oro) e alla ceca Adamczykova (argento) al termine di una giornata clamorosa, con una grande rimonta prima in semifinale e poi in finale.

Al traguardo, il bacio sulla neve e il caloroso saluto al pubblico in festa con un gesto iconico e destinato a entrare di diritto nella storia di queste Olimpiadi. Moioli si rivolge ai tifosi azzurri, esulta e ‘mostra i muscoli’. Ancora una volta non ha mollato. Nemmeno dopo la caduta di due giorni fa nelle prove. Una caduta che ha lasciato segni (lividi sul volto e acciacchi) e avrebbe potuto complicare (e non poco) il suo viaggio olimpico. Il suo motto (ereditato da nonna Adriana) è però ‘Mola mia’. ‘Non si molla mai. A Livigno lo ha dimostrato un’altra volta. Magia delle Olimpiadi.

