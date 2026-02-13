Milano Cortina 2026, Heraskevych perde il ricorso: confermata la squalifica per il casco

(Adnkronos) – Lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych ha perso il ricorso contro la squalifica dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver gareggiato con un casco raffigurante le immagini di atleti ucraini, caduti nella guerra con la Russia.

A renderlo noto è stata la Corte arbitrale dello sport, che ha comunicato di aver “respinto la richiesta dell’atleta di skeleton Vladyslav Heraskevych contro la Federazione internazionale di bob e skeleton e il Comitato olimpico internazionale”.

Il ricorso era stato presentato contro la decisione della International Bobsleigh and Skeleton Federation e del Comitato Olimpico Internazionale, che avevano ritenuto il gesto contrario alle norme che vietano manifestazioni politiche, durante le competizioni e gli appuntamenti olimpici. Con la decisione del Tas, la squalifica resta, dunque, confermata.

