spot_img
sabato 14 Febbraio 2026
spot_img

Milano Cortina 2026, Heraskevych perde il ricorso: confermata la squalifica per il casco

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych ha perso il ricorso contro la squalifica dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver gareggiato con un casco raffigurante le immagini di atleti ucraini, caduti nella guerra con la Russia. 

A renderlo noto è stata la Corte arbitrale dello sport, che ha comunicato di aver “respinto la richiesta dell’atleta di skeleton Vladyslav Heraskevych contro la Federazione internazionale di bob e skeleton e il Comitato olimpico internazionale”. 

 

Il ricorso era stato presentato contro la decisione della International Bobsleigh and Skeleton Federation e del Comitato Olimpico Internazionale, che avevano ritenuto il gesto contrario alle norme che vietano manifestazioni politiche, durante le competizioni e gli appuntamenti olimpici. Con la decisione del Tas, la squalifica resta, dunque, confermata. 

 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie