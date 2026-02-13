spot_img
sabato 14 Febbraio 2026
spot_img

Malattie rare: bus e billboard con i colori della campagna Uniamoleforze

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – In vista della Giornata mondiale delle malattie rare che si celebra il 28 febbraio, in diverse città italiane bus, billboard, paline e impianti pubblicitari si tingono di colori e messaggi per sensibilizzare istituzioni e cittadinanza sul lungo e spesso faticoso ‘viaggio’ che affrontano le persone con malattia rara e le loro famiglie. L’iniziativa rientra nella campagna #Uniamoleforze promossa da Uniamo – Federazione italiana malattie rare, in collaborazione con partner istituzionali e del settore della comunicazione, con l’obiettivo di accendere i riflettori sui bisogni, le difficoltà e le speranze delle oltre 2 milioni di persone con malattia rara in Italia. L’inaugurazione ufficiale dei bus brandizzati della campagna si è svolta ieri, 12 febbraio, a Roma. Il momento simbolico ha dato il via alle attività di sensibilizzazione sul territorio per ribadire l’impegno condiviso a favore delle persone con malattia rara, alla presenza del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e del direttore generale di Atac Paolo Aielli. Durante il mese di febbraio i messaggi della campagna saranno visibili: sui bus di Roma, Cagliari e Reggio Calabria; sui billboard di Catanzaro e Ancona; sulle paline dei bus a Roma e su 7 impianti a Milano.  

Solo il 5% delle patologie rare hanno un trattamento farmacologico specifico, quasi mai una cura, ricorda Uniamo in una nota. Esistono tempi diversi di accesso ai farmaci a livello regionale e se le patologie sono sottodiagnosticate i tempi si allungano ulteriormente. Per questo il tema della campagna di quest’anno è ‘Accesso equo, tempestivo e omogeneo a terapie e trattamenti anche non farmacologici’. La campagna si inserisce nel calendario delle iniziative per il Rare Disease Day, che ogni anno coinvolge tutta Italia con eventi, incontri e attività di sensibilizzazione, riunite sotto il claim ‘Molto più di quanto immagini’. Uniamo invita passeggeri, cittadini e cittadine a scattare una foto dei mezzi e degli impianti della campagna e a condividerla sui social utilizzando gli hashtag #Uniamoleforze e #RareDiseaseDay, per contribuire a diffondere il messaggio e fare ancora più luce sulle persone con malattia rara, sui familiari e sui caregiver.  

La campagna – conclude la nota – è stata realizzata con il contributo non condizionato di: Alexion, Amgen, Aop, Biogen, Blueprint, Chiesi, Italfarmaco, Jazz Pharma, Lundbeck, Medac Pharma, Recordati, Roche, Sobi, Takeda, Ucb. Uniamo ringrazia Atac e Igpdecaux per il supporto e la collaborazione per rendere possibile la diffusione capillare dei messaggi della campagna sui mezzi e sugli impianti pubblicitari. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie