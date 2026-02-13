spot_img
sabato 14 Febbraio 2026
spot_img

Francia, polizia spara a uomo armato di coltello all’Arc de Triomphe

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La polizia francese ha sparato a un uomo armato di coltello sotto l’Arc de Triomphe, dopo che il sospettato avrebbe minacciato gli agenti impegnati in un servizio cerimoniale presso il celebre monumento parigino. Lo ha riferito una fonte della polizia all’agenzia Afp, precisando che l’uomo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito mentre minacciava gli agenti che stavano riaccendendo la fiamma sulla tomba del Milite Ignoto. La Procura nazionale antiterrorismo francese ha annunciato di aver assunto la gestione del caso. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie