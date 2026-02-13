spot_img
sabato 14 Febbraio 2026
spot_img

Francia, gruppo di sciatori travolto da valanga: tre morti in Savoia

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Tre sciatori sono morti a causa di una valanga in un’area fuori pista nella stazione sciistica di Val d’Isere, in Savoia. Lo ha annunciato la stazione sciistica situata sulle Alpi francesi. 

La valanga ha travolto sei sciatori, quattro dei quali erano accompagnati da una guida professionista. “Nonostante la risposta rapida dei soccorsi, tre persone sono morte. Erano tutte dotate di sistemi di ricerca delle vittime di valanghe”, secondo un comunicato.  

Il rischio valanghe nella zona è attualmente molto elevato (4/5), ha sottolineato la stazione sciistica, esortando gli sciatori a rimanere nelle zone indicate come sicure. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie