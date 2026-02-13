spot_img
sabato 14 Febbraio 2026
spot_img

Bullismo, Minetti: “Sicurezza digitale parte dai genitori”

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “La sicurezza digitale parte da noi genitori: da quanta formazione abbiamo, da quanto siamo educati a vederlo e considerarlo un pericolo e da quanto ci limitiamo a vederlo come una comodità, perché la verità è che lo utilizziamo come tale, ad esempio quando diamo il cellulare in mano ai bambini affinché stiano ‘buoni’. E’ un errore enorme e finché questo accadrà, i nostri bambini saranno altamente in pericolo”. A riferirlo Annalisa Minetti, testimonial e attivista dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, all’evento ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale’, organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma. 

“Ultimamente c’è una serie tv che è molto in voga tra i ragazzi, chiamata Stranger Things, che parla di una dimensione parallela e pericolosa, il Sottosopra”. E’ possibile, quindi, paragonare il “web al Sottosopra: un mondo oscuro e pieno di insidie che i genitori non vedono, anche se ne conoscono l’esistenza, ma che non prendono realmente in considerazione come un grande pericolo. Pertanto, educhiamoci noi genitori e i nostri figli non si limiteranno a fare ciò che diciamo, ma ciò che facciamo”, conclude.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie