spot_img
venerdì 13 Febbraio 2026
spot_img

Bullismo, magistrato de Gioia: “Sanzioni significative e più prevenzione”

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Il rischio che abbiamo oggi è che il bullo di oggi possa diventare il delinquente o l’uomo violento di domani. Per evitare che questo accada è importante intervenire legislativamente con sanzioni significative per questi comportamenti. Al tempo stesso, è necessario intervenire sulla prevenzione, dando una nuova consapevolezza non solo ai più giovani, ma anche ai genitori, riguardo al fatto che quelle che spesso considerano goliardate integrano veri e propri reati”. Sono le parole del magistrato Valerio de Gioia, intervenendo all’evento ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale’, organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma. 

“Il comportamento del bullo, che in modo sistematico e in gruppo, mette in crisi il minore, spesso, quando genera uno stato di frustrazione, può integrare addirittura il reato di atti persecutori – spiega de Gioia – la richiesta o la divulgazione di un’immagine dal contenuto sessualmente esplicito può integrare reati anche più gravi, come il revenge porn o l’estorsione”.  

“Di conseguenza, è importante, come abbiamo fatto oggi, spiegare che quei comportamenti che vengono liquidati in goliardate e ragazzate, spesso integrano reati che rovinano la vita non solo alle vittime, ma anche agli autori”, conclude.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie