spot_img
venerdì 13 Febbraio 2026
spot_img

Bullismo, Genovesi (Rai Kids): “Nostro obiettivo è educare divertendo”

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Rai Kids ha una serie di obiettivi, come quello di educare divertendo. Pertanto, tutti i prodotti che selezioniamo, dai cartoni animati, alle serie, alle non fiction, hanno lo scopo di raccontare ai ragazzi ciò che accade nella loro vita quotidiana, compresi i problemi e le difficoltà e come superarli. Attraverso la linea rodariana, che è classica, cerchiamo di raccontare al nostro pubblico cose molto divertenti, che, però, comprendano anche elementi di riflessione e di crescita”. Così, il direttore di Rai Kids, Roberto Genovesi, intervenendo all’incontro ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale’, organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma. 

“Noi abbiamo due target di ascolti: il prescolare, guidato dai genitori, e i bambini più grandi, che cominciano già ad avere un’indipendenza di visione sul lineare e sul multimediale e, quindi, sui social. Abbiamo, pertanto, due approcci differenti. Il ruolo dei genitori per noi è fondamentale perché sono gli interlocutori, insieme ai bambini e ai ragazzi, della nostra programmazione”, conclude.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie