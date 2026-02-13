spot_img
Ascolti tv giovedì 12 febbraio, ‘Don Matteo’ vince il prime time

(Adnkronos) – E’ Rai1 con ‘Don Matteo 15’ a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, giovedì 12 febbraio. La fiction con Raoul Bova ha incollato davanti allo schermo 3.790.000 spettatori, pari al 23.2% di share. Al secondo posto sul podio della serata c’è Rai2, con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il Pattinaggio su Ghiaccio ha appassionato 2.413.000 spettatori per l’’11.3% di share. Su Canale5, ‘Striscia la Notizia’ ha ottenuto un ascolto medio di 1.773.000 spettatori, totalizzando uno share dell’11.7%. Rai3, che ieri proponeva ‘Splendida Cornice’, ha coinvolto 961.000 spettatori per uno share del 6.1%, mentre La7 con ‘Piazzapulita’ è stata vista da 795.000 spettatori e il 5.7% di share. Italia1 con ‘Mission: Impossible – Protocollo fantasma’ ha interessato 787.000 spettatori con il 4.8% di share, mentre Rete4, che ieri trasmetteva ‘Dritto e Rovescio’, è stato visto da 764.000 spettatori per uno share del 5.9%.  

Nell’access prime time, prosegue il trend positivo di Rai1 che con ‘Affari Tuoi’ è stato visto da 4.876.000 spettatori per uno share del 22.6%, mentre Canale5, con ‘La Ruota della Fortuna’ ha tenuto davanti al video 4.664.000 spettatori pari al 21.6% di share. 

 

