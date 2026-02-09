Super Bowl, Bad Bunny infiamma l’Halftime Show e Trump attacca: “Uno schiaffo agli Usa”

(Adnkronos) –

Bad Bunny infiamma il Super Bowl, celebra il Sud America e fa infuriare Donald Trump. Reduce dalle tre vittorie ai Grammy domenica scorsa, tra cui quello per Best Album, la superstar portoricana del reggaeton e del Latin trap ha portato sul palco del Levi’s Stadium di Santa Clara, California, una performance ricca di ritmo, cultura e messaggi di unità, che ha fatto ballare tutto lo stadio californiano.

In total white, ha inaugurato la sua esibizione con ‘Tití Me Preguntó’, attraversando scenografie che evocavano la vita portoricana: contadini con i tradizionali cappelli pava, giocatori di domino e pugili. Successivamente, ha eseguito ‘Voy a Llevarte Pa PR’. Il culmine della performance si è raggiunto su un palco secondario, denominato ‘La Casita’, dove ha interpretato ‘Safaera’, per poi passare a ‘Gasolina’ di Daddy Yankee e altri suoi successi, tra cui ‘EoO’.

Accanto a lui nomi come Lady Gaga, Ricky Martin e Cardi B, mentre lo show ha celebrato le radici latinoamericane e un messaggio chiaro di inclusività: bandiere di paesi di tutto il continente, saluti multilingue e sullo schermo dello stadio la frase: “L’unica cosa più potente dell’odio è l’amore”, a chiudere la performance con la title track del suo album vincitore di Grammy, “Debí Tirar Más Fotos”.

A poche ore dalla conclusione dello spettacolo, Donald Trump ha attaccato l’esibizione sui social. In un post infuocato su Truth Social, ha definito l’Halftime Show di Bad Bunny “assolutamente terribile”, “uno dei peggiori di sempre” e “una slap in the face (uno schiaffo in faccia) alla grandezza dell’America”, criticando il fatto che buona parte della performance fosse in spagnolo e non comprensibile agli spettatori statunitensi.

Nella sua polemica, Trump ha addirittura affermato che la coreografia e le scelte artistiche fossero “disgustose per i bambini” e ha usato l’occasione per attaccare la NFL e la stampa mainstream, accusata di celebrare uno spettacolo che, secondo lui, non rispetta gli standard americani di “successo, creatività o eccellenza”.

