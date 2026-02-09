spot_img
lunedì 9 Febbraio 2026
“Stanno rubando il furgone”, l’assalto al portavalori in diretta – Il video

2

(Adnkronos) – “Guarda, stanno rubando il furgone….”. L’assalto al portavalori sulla statale tra Brindisi e Lecce, al confine tra le due province, viene ripreso da automobilisti che assistono increduli alla scena da film. I filmati rimbalzano sui social e documentano l’azione del commando, che ha utilizzato esplosivo per scardinare il mezzo blindato: “Lo hanno fatto scoppiare”, dice un automobilista riprendendo l’esplosione che fa deflagrare il mezzo e produce una nuvola di fumo. 

I banditi, secondo le ricostruzioni, sono scappati nel territorio di Squinzano in provincia di Lecce. I malviventi, armati di fucili, erano a volto coperto e indossavano tute bianche e nere. 

 

 

All’azione hanno assistito gli automobilisti che si trovavano sulla carreggiata opposta, peraltro interessata da lavori e quindi a una sola corsia. 

