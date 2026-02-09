spot_img
lunedì 9 Febbraio 2026
Roma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Roma ospita il Cagliari in Serie A. I giallorossi sfidano i sardi oggi, lunedì 9 febbraio – in diretta tv e streaming – nella 24esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini arriva dalla sconfitta nell’ultimo turno contro l’Udinese, che si è imposta 1-0, mentre quella di Pisacane ha battuto l’Hellas Verona all’Unipol Domus con un netto 4-0. 

 

La sfida tra Roma e Cagliari è in programma oggi, lunedì 9 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Lo. Pellegrini; Malen. All. Gasperini 

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane 

 

Roma-Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW. 

 

