lunedì 9 Febbraio 2026
Referendum giustizia, sondaggio Swg: Sì avanti di poco

(Adnkronos) – Equilibrio tra sì e no nel referendum sulla riforma della giustizia secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7. A circa un mese e mezzo dalla consultazione in programma il 22 e 23 marzo 2026, il rilevamento delinea una sfida all’insegna dell’incertezza. Con un’affluenza prevista tra il 46% e il 50%, il Sì – con la conferma della riforma che prevede tra l’altro la separazione delle carriere dei magistrati – si attesta al 38%. Il no, con la bocciatura della riforma, si attesta al 37%. Sul risultato finale, in base al sondaggio, pesa un’enorme quota di indecisi: il 25% di chi andrà a votare non ha ancora scelto cosa barrare sulla scheda. 

