spot_img
lunedì 9 Febbraio 2026
spot_img

Orrore a Sassari: sequestrata, torturata e violentata per 10 giorni dal fidanzato

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Una 25enne è stata liberata dai carabinieri di Sassari, dopo aver passato dieci giorni d’orrore nella casa del fidanzato. Il 34enne è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, tortura, lesioni personali, maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’allarme è scattato venerdì sera quando una donna ha chiesto aiuto al 112 perché non aveva più notizie della figlia e sospettava potesse trovarsi a casa del fidanzato nel quartiere Santa Maria di Pisa.  

 

I carabinieri hanno provato ad accedere all’appartamento per poi sfruttare un cestello dei vigili del fuoco e raggiungere la casa da una finestra. All’interno hanno trovato la giovane sotto choc con varie ferite che ha raccontato i suoi dieci giorni da incubo. “Le attività investigative consentivano di appurare che da circa tre mesi la relazione sentimentale tra i due si era incrinata – spiegano dal comando provinciale di Sassari dei carabinieri – e l’uomo era solito lanciare oggetti contro la donna e farla oggetto di sevizie e di umiliazioni di ogni tipo, come insulti, spintoni, percosse in diverse parti del corpo, arrivando addirittura a spegnerle diverse sigarette sull’avambraccio”.  

I carabinieri hanno scoperto che durante i dieci giorni di sequestro l’aguzzino le dava pochissimo cibo e lo buttava per terra per poi calpestarlo e sputarci sopra. La ragazza ha raccontato che più volte il 34enne ha minacciato di sfigurarla con l’acido e di darle da bere candeggina e quando lei ha tentato la fuga lui le ha tagliato i capelli con un rasoio. Stando agli sfoghi della vittima il 34enne l’avrebbe costretta a ingerire diverse quantità di psicofarmaci per poi abusare di lei anche sessualmente nonostante i tentativi di difesa.  

 

La 25enne è stata ricoverata in ospedale e affidata a un centro specializzato nel supporto alle vittime di violenza di genere, mentre l’uomo è stato portato in caserma. Lì ha cercato di aggredire un militare, afferrando un estintore, ed è stato fermato. Adesso il 34enne si trova nel carcere sassarese di Bancali. 

 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie